Il segretario di Stato vaticano cardinale Parolin e il direttore dell’ANSA Luigi Contu hanno presentato il libro del direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, ‘La tunica e la tonaca’.

L’evento, presso il Protettorato San Giuseppe a Roma, è stato tramesso in streaming anche su ANSA.it.

“Alla vigilia della firma della terza enciclica di Papa Francesco, ci rendiamo conto che per riparare, ricucire, abbiamo bisogno della fraternità e superare la contrapposizione amico nemico, bianco nero. Il nostro tempo liquido e triste, colpito dalla pandemia può sembrare un tempo per realisti, per costruttori di muri, eppure è proprio in questo nostro tempo che Francesco ha scelto il vocativo ‘Fratelli tutti’. E del resto anche il mondo di San Francesco non era pacifico, era un groviglio di conflitti pieno di mura e di torrette difensive. Proprio in questo contesto emerse l’audacia di uno sparuto gruppo che volle predicare la pace”. Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, anticipando così, alla presentazione del libro “La tunica e la tonaca” di padre Enzo Fortunato, i contenuti dell’enciclica che Papa Francesco firmerà ad Assisi il prossimo 3 ottobre e dal titolo “Fratelli tutti”. Ricollegandosi ai francescani, “il Papa – ha continuato Parolin – ci invita a scoprire l’altro come fratello e rimarrà nella storia non solo perché sarà la prima firmata fuori Roma ma soprattutto come bussola per l’uomo smarrito”. Alla presentazione del libro del portavoce del Sacro Convento di Assisi, ha partecipato anche, oltre allo stesso autore, il direttore dell’ANSA, Luigi Contu. “Perché tanti laici sono attirati da questa cultura francescana? – ha osservato Contu – Io penso perché contiene un messaggio universale, un messaggio di dialogo, di apertura, di alta spiritualità che però arriva fino alle cose terrene”.

