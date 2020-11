(ANSA) – TORINO, 08 NOV – Prima domenica da zona rossa per

Torino all’insegna dei runner. Gli amanti della corsa si sono

ripresi le vie del capoluogo piemontese, praticamente deserte

dopo il nuovo Dpcm, come era già accaduto durante il lockdown

della scorsa primavera.

Se non sorprende vederli correre lungo il Po, ai Murazzi, nel

Parco del Valentino e su corso Moncalieri, luoghi da sempre

preferiti

dai podisti, lo stesso non si può dire di viaGaribaldi, celebre più per lo shopping che per le corse. Findalle prime ore di questa mattina i runner hanno invaso lestrade del centro. A decine.Tanti anche i bambini, complice la mattinata di sole, neiparchi giochi dei giardini, come in quelli di fronte al Palazzodi Giustizia o in quelli dell’isola pedonale della Crocetta. Barchiusi, invece, anche per l’asporto: in pochissimi stamane hannotirato su la serranda. (ANSA).

Fonte Ansa.it

