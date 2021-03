(ANSA) – ROMA, 03 MAR – Il Comitato Priorità alla scuola

lancia una giornata di mobilitazione per il 26 marzo – in

concomitanza con lo sciopero indetto dai Cobas, a cui ha dato la

propria adesione – contro la chiusura degli istituti scolastici

e per chiedere di convogliare un numero congruo di risorse del

Recovery Plan sulla scuola pubblica. Sono state inoltre previste

diverse mobilitazioni a livello

locale nei prossimi giorni, invista del 26 marzo: con presìdi, lezioni in piazza, striscionisui portoni delle scuole e alle finestre delle case. Prioritàsarà presente anche agli appuntamenti dell’8 marzo e il 19marzo per lo sciopero per il clima. (ANSA).

Fonte Ansa.it

