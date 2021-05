(ANSA) – FIRENZE, 03 MAG – Ultima udienza oggi a Firenze del

processo per la morte di Davide Astori, il capitano della

Fiorentina trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella

sua camera di albergo a Udine, dove era in ritiro con la

squadra. Unico imputato, per il reato di omicidio colposo, il

professor Giorgio Galanti. Stamani, dopo le eventuali repliche

da parte dell’accusa e delle parti, il gup Angelo Antonio

Pezzuti si ritirerà in camera di consiglio per le sentenza.

Presente al processo Francesca Fioretti, compagna del

calciatore.

Galanti è finito a processo per due certificati di idoneità

rilasciati al giocatore quando era direttore sanitario di

medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di

Careggi (Firenze). Astori morì per un’aritmia ventricolare

maligna, provocata da una grave patologia cardiaca mai

diagnosticata. In base alle perizia disposta dal gup, il decesso

non avrebbe potuto essere evitato: secondo i periti la notte in

cui il capitano viola si sentì male, mentre dormiva, l’unica

possibilità per salvarlo sarebbe stata quella che gli fosse

stato installato in precedenza un defibrillatore. Eventualità

quest’ultima impensabile in assenza di una diagnosi. Diverse le

conclusioni delle relazioni dei consulenti della procura e della

parti civili. Secondo l’accusa, che ha chiesto per il medico una

condanna a 1 anno e 6 mesi, se Astori fosse stato sottoposto a

esami più approfonditi, come avrebbero suggerito aritmie

rilevate in controlli di routine, sarebbe stato possibile

salvargli la vita. (ANSA).



