(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Alessandro Profumo rinuncia al suo bonus 2019 come a.d. di Leonardo, del valore intorno ai 660mila euro, per devolverlo – a quanto apprende l’ANSA – ad una iniziativa di solidarietà nell’ambito dell’emergenza Covid-19: sarà rivolte, in particolare, a progetti di sostegno di fronte a situazioni di fragilità economica.

L’amministratore delegato di Leonardo lo ha annunciato con una lettera ai dipendenti, circa 49mila di cui oltre 30mila in Italia: spiega che molte delle persone che lavorano in azienda gli hanno chiesto come poter offrire il loro aiuto. Propone quindi l’opportunità di aderire, con la massima libertà e nell’anonimato, ad un impegno comune, al progetto di solidarietà che verrà individuato in Italia e ad eventuali altri progetti da lanciare nei Paesi in cui la società è presente nel mondo.

