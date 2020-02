(ANSA) – ROMA, 6 FEB – L’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, terrà un vertice martedì e mercoledì prossimi a Ginevra per un confronto degli esperti mondiali sul coronavirus. Lo riporta il sito della tedesca Deutsche Welle spiegando che l’incontro sarà l’occasione per fare il punto e scambiarsi informazioni sulla situazione e le ricerche per un possibile vaccino e le terapie.

Il direttore generale dell’Oms ha confermato che l’11 e 12 febbraio l’organismo Onu ospiterà un forum allargato ai ricercatori di tutto il mondo, inclusi i cinesi, per stabilire un coordinamento del loro lavoro, alla ricerca di terapie e vaccini contro il coronavirus.

Per trovare un vaccino e sviluppare terapie contro il coronavirus “servirà del tempo”, ha aggiunto, invitando tutti ad “essere guidati dai fatti, non dai rumors”.



Fonte

