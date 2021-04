(ANSA) – ROMA, 28 APR – Gli ambulanti hanno bloccato stamani

il Grande raccordo anulare di Roma per protestare contro lo stop

alla proroga delle licenze. Il blocco è avvenuto all’altezza di

Ciampino, con le pattuglie dei vigili urbani che stanno cercando

di agevolare la mobilità nelle vie limitrofe. “Protestiamo

contro i bandi che la sindaca di Roma vuole realizzare a Roma –

dice uno dei manifestanti – 18 mila concessioni sono a rischio e

12 mila manifestano oggi con i furgoni”. Un presidio dei

manifestanti è presente anche in piazza della Repubblica, nel

centro della città.

“Quanto sta accadendo oggi a Roma è inaccettabile. Una

minoranza di ambulanti sta tenendo in ostaggio i cittadini

bloccando il traffico. Voglio essere chiara: non accettiamo

ricatti da nessuno. Porteremo avanti il piano di riordino delle

bancarelle nelle strade di Roma”, afferma la sindaca Virginia

Raggi in un post su Facebook replicando alle proteste degli

ambulanti.

“Abbiamo incontrato il prefetto e durante l’incontro ha

chiamato il ministro Giorgetti per confermare che ci sarà una

proroga legata alla pandemia per poter far lavorare tutti

tranquillamente. Avremmo preferito che la legge venisse

applicata, ma già se c’è una proroga saremo contenti”. Lo ha

Angelo Pavoncello vice presidente nazionale Ana Ugl. “Dico alla

sindaca Raggi che non siamo una minoranza, la categoria è

compatta – ha proseguito -. Se si fosse fatta un giro stamattina

a Roma avrebbe visto tutti i mercati rionali chiusi”. (ANSA).



