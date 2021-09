(ANSA) – URBINO, 07 SET – Provoca un incidente stradale senza

vittime e fugge. Ma individuato e raggiunto a casa dai

carabinieri si uccide sparandosi al volto con un fucile da

caccia, regolarmente detenuto. E’ accaduto la scorsa notte in

provincia di Pesaro Urbino: protagonista un 21enne italiano

residente a Sant’Angelo in Vado. Il sinistro, nel territorio di

Lunano, lungo la SS. 687 Pedemontana, ha coinvolto due auto:

quella condotta dal giovane e una guidata da una donna. Non ci

sono stati feriti, solo danni alle vetture. Quando i carabinieri

sono arrivati a casa del ragazzo, lui è uscito dalla stanza con

la scusa di andare a prendere i documenti e si è sparato. Non

aveva precedenti e aveva il porto d’armi da circa un anno.

(ANSA).



Fonte Ansa.it