Il Grande Orgoglio del “Provvedimento cura Italia”

Il giornalista Franco Bechis sul Tempo nell’edizione on line del 24 Marzo scrive:

“Sono passati ormai quasi due settimane da quando Giuseppe Conte ha chiuso prima una parte del Centro Nord e poi tutta Italia. Da giorni milioni di commercianti, partite Iva, piccoli, medi e in qualche caso anche grandi imprenditori non stanno incassando nemmeno un euro, e per molti di loro non c’è stato nemmeno il rinvio delle scadenze fiscali. Sulla carta c’erano 25 miliardi di euro da spendere, che tutti sappiamo che valgono assai poco. Ma una settimana è passata e di quei soldi non si è visto nemmeno un centesimo. Non è giusto che lo Stato si comporti così con i cittadini…..”.

Di fronte e questa situazione c’è da essere preoccupati di video che come questo circolano nella rete e che vi invitiamo ad ascoltare…….continua su sbracciamoci.it

