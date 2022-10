Puzzling Pop nft video sono rielaborati da diverse matrici con combinazioni di colori molto variabili. Ogni video è realizzato con un numero variabile d’immagini diverse, da un minimo di 13 ad un massimo di 33. Per creare ogni singola immagine Morucchio ha utilizzato, a seconda del tipo di video, da 625 a 1600 tessere fotografiche di dettagli di ali di farfalla. La parte musicale che accompagna i video è del musicista Leonardo Di Angilla che attraverso l’uso di strumenti elettronici e a percussione ha dato ritmo e melodia alle opere. “La scelta del progetto, per questa kermesse dedicata al digitale, è stata fatta in quanto dialoga perfettamente in contrapposizione di linguaggio, tecnica e stile, con il soggetto della mostra in corso in galleria” così dichiara la direttrice di Noema Gallery Maria Cristina de Zuccato.