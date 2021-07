Dal “Tuca Tuca” a “Rumore” e “Come è bello far l’amore da Trieste in giù”, i suoi balletti con costumi sgargianti e iconici sono nella memoria di tutti. Innumerevoli i programmi televisivi che l’hanno vista protagonista, da “Canzonissima” a “Carramba che sorpresa”. Nel 2001 ricoprì il ruolo di conduttrice del Festival di Sanremo.

Indimenticabili le sue collaborazioni con grandi personaggi della televisione italiana come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Paolo Panelli e Alighiero Noschese e molti altri.

Le esequie saranno definite a breve. Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri.

Raffaella Carra’ donna fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità, non aveva avuto figli ma di figli ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad Amore, il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore.

“Raffaella ci ha lasciati . È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre” .

La sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio e commozione in tutta Italia e nel mondo intero

