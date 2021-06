(ANSA) – BOLOGNA, 07 GIU – Tre persone vestite con abiti

scuri che camminano, distanti l’una dall’altra, una imbracciando

una pala, un’altra un secchio con un sacchetto e un altro un

attrezzo. E’ quanto si vede nel frame, diffuso dagli inquirenti,

del filmato girato intorno alle 19.30 del 29 aprile vicino alla

casa di Saman Abbas. Secondo gli investigatori i tre uomini

ripresi sarebbero lo zio della ragazza pachistana scomparsa e

due cugini, che stavano andando a scavare la fossa per la

giovane, scomparsa il giorno successivo da Novellara (Reggio

Emilia), dopo essersi opposta a un matrimonio combinato.

Con l’accusa di aver ucciso la 18enne sono indagati i tre

parenti e i due genitori, che sono rientrati in Pakistan. Uno

dei cugini è stato fermato in Francia nei giorni scorsi e si

attende che venga consegnato alle autorità italiane. (ANSA).



Fonte Ansa.it