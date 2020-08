(ANSA) – ROMA, 14 AGO – “Questo è il momento del riscatto”, scrive la sindaca Virginia Raggi in un post sul Fb ribadendo al

sua candidatura ed elencando quanto fatto in una sorta di

manifesto per la campagna elettorale. “E’ necessaria tanta

determinazione per andare avanti perché molti vogliono bloccare

questo cambiamento e tornare al passato, all’immobilismo, a

decenni di abbandono, ai favori ai soliti noti. La rivoluzione

non si ferma. Coraggio. Andiamo avanti. Insieme completiamo il

percorso che abbiamo iniziato per far rinascere Roma. Un’altra

scelta. #ATestaAlta #Insieme”, continua Raggi.

“Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. #Insieme. Grazie a

tutti per il sostegno e l’incoraggiamento che non avete mai

fatto mancare. Parlo al plurale perché noi siamo una squadra:

uniti vinceremo le sfide che ci attendono. E’ un compito

complesso. Sappiamo che richiede sacrificio, tempo, costanza e

umiltà, ma noi abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci

perché crediamo in un progetto. E sappiamo che siamo “scomodi” a

tanti”, ha sottolineato a sindaca Virginia Raggi dopo che

l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau sul vincolo del

secondo mandato ha dato il via libera di fatto alla sua

candidatura bis. (ANSA).



Fonte Ansa.it

