La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta con Il procuratore Carmelo Zuccaro ha parlato di “momento delicato dell’inchiesta che non consente di fornire ulteriori informazioni”. Come documentato da Il Meridiano i carabinieri hanno effettuato dei rilievi su una Fiat 500 che potrebbe essere coinvolta nella vicenda del rapimento.

I carabinieri hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di un’abitazione privata per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La Procura di Catania ha diffuso, inoltre, due foto della bambina: una dell’8 maggio, nitida, e l’altra sfocata di oggi in cui si vede chiaramente Elena.

A far scattare l’allarme è stata la madre che ha spiegato che, dopo essersi recata a prendere la figlia all’asilo, la sua macchina è stata affiancata da un’altra vettura a bordo della quale c’erano tre uomini incappucciati, pare armati, che l’hanno bloccata e sequestrato la ragazzina. La donna ha denunciato l’accaduto alla Tenenza dei carabinieri di Mascalucia, città dove vive con la piccola di 4 anni.

La notizia, accompagnata dalle generalità e da una foto della piccola sequestrata, è girata sui social ed è diventata virale. Sul post si precisava che non si conosce modello, colore e targa dell’auto a bordo della quale sono fuggiti gli uomini che hanno sottratto Elena alla madre.

Gli inquirenti escludono che possa trattarsi di sequestro legato alla criminalità organizzata e tendono ad escludersi che possa essere stato realizzato con l’obiettivo di chiedere un riscatto dato che la famiglia non disponibilità tali da giustificare questa pista.

I genitori sono separati ed il papà della bimba ha alcuni precedenti penali. L’uomo è stato ascoltato nella serata di ieri così come altre familiari di Elena Del Pozzo. “Sono ore di grande ansia per la nostra comunità e sono personalmente sconvolto da questa notizia. Mi sono messo a disposizione per ‘aiutare’ le ricerche anche tramite la protezione civile, probabilmente si tratta di dinamiche familiari” – ha dichiarato Enzo Magra, sindaco di Mascalucia.

