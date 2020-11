(ANSA) – ORISTANO, 04 NOV – Due frammenti di impronte

digitali trovati sul nastro adesivo che i banditi avevano

utilizzato per imbavagliare la vittima, poi morta per asfissia

da soffocamento. È grazie a questi elementi e ad una minuziosa

attività investigativa che gli agenti della squadra mobile di

Oristano hanno dato un nome e un volto a uno dei presunti autori

dell’omicidio di Giuseppino Carboni, 86 anni,

avvenuto a giugnodel 2008 a Soddi, nell’Oristanese. In manette su ordinanza dicustodia cautelare in carcere è finito Mirko Marteddu, 39 annidi Orotelli.Il delitto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 giugno2008. Secondo l’accusa Mirko Marteddu, insieme ad altri compliciancora non identificati erano entrati nell’abitazione delpensionato con l’obiettivo di mettere a segno una rapina.Avevano picchiato l’anziano, legandogli mani e piedi con corde enastro adesivo, imbavagliandolo e infilandogli in bocca unostraccio di tela. Commessa la rapina, i banditi erano fuggiti,lasciando sul letto ancora legato l’anziano. Proprio lo straccioconficcato nella bocca aveva provocato la morte di GiuseppinoCarboni, ritrovato il giorno dopo riverso sul letto.Le indagini si concentrarono in un primo momento su alcunisoggetti residenti nel nuorese, sospettati di aver messo a segnodiverse rapine in abitazioni, ma le investigazioni non diedero ifrutti sperati. La svolta ad agosto di quest’anno quando lapolizia nell’ambito di un progetto sui “cold case” trovò nuovielementi e le indagini vennero riaperte. (ANSA).

Fonte Ansa.it

