(ANSA) – ALGHERO, 27 AGO – È di oltre 4 chili di sabbia, 476

ciottoli di mare e 256 conchiglie il ‘bottino’ sequestrato

dall’Agenzia delle dogane nella prima quindicina di agosto

all’aeroporto di Alghero. Il materiale trafugato era finito

nelle valigie dei turisti in partenza dalla Sardegna. Per tutti

è scattata una sanzione amministrativa da 500 sino a 3.000 euro.

Sabbia, ciottoli e conchiglie erano stati illecitamente

prelevati dai litorali di Is Aruttas, Porto Palmas, lido di

Alghero, spiaggia dei Gabbiani e Porto Alabe. (ANSA).



