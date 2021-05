(ANSA) – ROMA, 07 MAG – Ci sono “porzioni” di 9 regioni del

centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di

frammenti del razzo spaziale cinese ‘Lunga marcia 5B’: Umbria,

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,

Sicilia e Sardegna. La previsione di rientro sulla terra è

fissata per le ore 2:24 del 9 maggio, con una finestra

temporale di incertezza di ± 6 ore. Le indicazioni arrivano dal

Comitato Operativo della Protezione Civile convocato dal capo

Dipartimento, Fabrizio Curcio. Il consiglio è di stare al chiuso

e non in luoghi aperti dal momento che “è poco probabile che i

frammenti causino il crollo di edifici”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

