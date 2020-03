(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Il re di Norvegia Harald e la regina Sonja sono in quarantena e hanno interrotto i loro impegni pubblici: non sono malati nè positivi, ma si sono adeguati, per dare il buon esempio, alle disposizioni del governo di Oslo.

Quest’ultimo oggi ha deciso che chiunque rientri nel Paese dall’estero deve sottostare all’ isolamento in casa, senza distinzione fra Paesi di provenienza o se presenti sintomi o meno. Lo comunica la tv di stato norvegese Nrk, e lo conferma su Twitter il sito delle case reali Royal Central.



