(ANSA) – LECCO, 19 OTT – Settanta persone che risultavano

aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, sono

state individuate dalla Guardia di Finanza di Lecco. Tra questi,

è stato scoperto anche il caso di una persona colpita da

interdizione perpetua dai pubblici uffici in quanto condannato

in via definitiva per associazione di stampo mafioso.

Gli investigatori hanno verificato i requisiti per la

legittima percezione del beneficio di una vasta platea in tutta

la Provincia. L’inchiesta è stata svolta col coordinamento della

Procura della Repubblica di Lecco e con la collaborazione

dell’Inps di Lecco che ha provveduto immediatamente a revocare

l’erogazione del contributo agli indebiti beneficiari.

Il totale delle erogazioni pubbliche indebitamente percepite,

per le quali è stata avanzata proposta di sequestro, ammonta a

circa 500 mila euro. Se non si fosse avviata l’indagine, il

danno erariale per le casse dello Stato e quindi dell’intera

collettività sarebbe stato di oltre 1 milione di euro.

Sui 70 soggetti individuati, 37 sono di origine

extracomunitaria, 30 non hanno il requisito della residenza, 12

hanno una interdizione perpetua dai pubblici uffici, otto non

hanno comunicato di avere un familiare convivente in stato di

detenzione, alcuni non hanno indicato tutti i redditi percepiti

o vincite a giochi online o il possesso di immobili e auto di

lusso, mentre altri sono stati individuati mentre lavoravano in “nero”. (ANSA).



