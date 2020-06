(ANSA) – ROMA, 23 GIU – “Se ne accorgono oggi che bisogna lavorare insieme. Il Pd ha scelto da solo tutti candidati e pretende poi che gli altri li seguano. Mi sembra un modo curioso e presuntuoso di fare politica”. Lo dice Ettore Rosato, presidente di Italia viva, interpellato al telefono dopo la dichiarazione del segretario Nicola Zingaretti che ha parlato di divisioni “ridicole” dei partiti della maggioranza sui candidati alle regionali. “Gli accordi che abbiamo raggiunto nelle Marche, in Toscana e in Campania li abbiamo raggiunti non con il Pd ma con i candidati alla presidenza”, aggiunge.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram