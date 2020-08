(ANSA) – NUORO, 18 AGO – Maxi sequestro di beni per circa 8

milioni di euro durante un’operazione della Guardia di Finanza

di Perugia in collaborazione con i militari del comando

provinciale di Nuoro, che hanno sgominato un’associazione a

delinquere che, secondo le accuse, ha commesso reati tributari e

autoriciclaggio di denaro. Nei guai sono finiti un imprenditore

abruzzese con interessi nell’Ogliastra e un avvocato sardo. Il

sequestro preventivo riguarda, tra l’altro, 15 villette con

piscina di un esclusivo resort dell’Ogliastra, nella Marina di

Tertenia, nonché quote societarie, beni immobili, 2 auto di

grossa cilindrata e disponibilità finanziarie. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram