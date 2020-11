(ANSA) – BERGAMO, 22 NOV – L’Iper situato all’interno del

centro commerciale ‘Alle Valli’ di Seriate è stato sanzionato

dai carabinieri per gli assembramenti che si sono registrati nei

giorni scorsi, anche per la vendita della versione Bergamo del

gioco in scatola Monopoly.

In azione i carabinieri di Seriate, insieme al Nucleo

ispettorato del lavoro di Bergamo, al Gruppo tutela lavoro di

Milano e ai Nas

Brescia, che ieri hanno effettuato una serie dicontrolli nei centri commerciali della zona. All’Iper è stata accertata la violazione della normativa cheimpone agli esercizi commerciali di garantire il distanziamentointerpersonale della clientela. La direzione del centrocommerciale Alle Valli di Seriate ha fatto sapere che i negozi,nella giornata di sabato, erano regolarmente chiusi come daindicazioni del governo. A essere sanzionato è stato appuntol’ipermercato situato all’interno. Nel frattempo il MonopolyBergamo ha raggiunto su eBay, dove viene rivenduto da privati,anche la cifra astronomica di mille euro. (ANSA).

