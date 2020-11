(ANSA) – TORINO, 19 NOV – Potrà di nuovo usufruire dello

Scuolabus la bimba nomade di 4 anni che era stata esclusa dal

servizio perché la famiglia non risiede nel comune dove va a

scuola. Lo ha annunciato Francesco Casciano, sindaco di Collegno

(Torino), nel corso della trasmissione Ore 12 su Rai Due. Il

primo cittadino ha spiegato che la giunta ha deliberato la

concessione del servizio

in deroga. “A noi non è pervenutanessuna comunicazione ufficiale, lo abbiamo appreso dalla tv”,si limita a dire l’avvocato della famiglia, Federico Depedris,precisando che lo scorso anno, quando fu attivato il servizio discuolabus, “non fu detto al padre che avrebbe dovuto prendere laresidenza per il mantenimento del servizio”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

