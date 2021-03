(ANSA) – MILANO, 13 MAR – Il comitato ‘LiberAzione Milano’ ha

ricordato l’omicidio di Davide Cesare detto Dax frequentante del

centro sociale Orso, ucciso a 27 anni a coltellate nella notte

fra il 16 e il 17 marzo del 2003, nella zona della Darsena del

capoluogo lombardo. Oggi, come tradizione che si ripete anno

dopo anno, il murale in memoria del giovane è stato ridipinto –

viene

poi sempre cancellato perché non autorizzato – e sonostati accesi alcuni fumogeni rossi. Il tutto si è svoltoregolarmente tanto che nonostante la zona fosse particolarmentesotto controllo, contro gli assembramenti pericolosi per ilCovid, non si sono riscontrati rilievi per l’ordine pubblico.All’iniziativa – da quanto si è appreso – hanno preso partepoche persone che hanno rispettato le regole. Tutto si è svoltonell’ambito di un presidio di commemorazione preannunciato.“In tante e tanti oggi, lungo le acque della Darsena, abbiamodeciso di riprenderci un piccolo spazio di agibilità fisica epolitica – hanno sottolineato gli aderenti al comitato in unanota -. Stiamo attraversando una fase storica complessa e senzaprecedenti, stiamo rinunciando a quello che ci è più caro: stareinsieme, fare aggregazione e stare in strada per dare voce eforma alle nostre idee, proiettate verso un mondo migliore. Oggii muri dei Navigli si tingono di nuovo con i nostri colori evalori, per Dax, assassinato 18 anni fa da un gruppo difascisti; per Carlo, assassinato durante il G8 di Genovaesattamente 20 anni fa; per le partigiane e partigiani”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

