(ANSA) – SPILIMBERGO, 09 NOV – I Carabinieri del Noe di Udine

hanno sequestrato un’area di circa 3 mila metri quadrati e

rifiuti da demolizione stoccati e gestiti illecitamente in uno

stabilimento di Spilimbergo (Pordenone). I due fratelli titolari

dell’azienda sono stati denunciati per il reato di gestione

illecita di rifiuti.

Il valore totale dei beni sottoposti a sequestro ammonta a circa

250 mila euro.



Advertisements

Gli accertamenti hanno permesso ai militari di accertare lapresenza di numerose e gravissime infrazioni alla normativa disettore. In particolare, le verifiche condotte hanno fattoemergere come l’azienda gestisse ingenti quantitativi dirifiuti, ben oltre il limite consentito, stoccandoli in aree nonautorizzate e omettendo di sottoporli al trattamento per ilrecupero dei materiali inerti necessario al riutilizzo deglistessi quali materiali certificati per l’edilizia.Il sequestro dei Carabinieri del Noe è stato convalidato dal Gipdel Tribunale di Pordenone su richiesta della locale Procuradella Repubblica che ha assunto la direzione delle indagini.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram