(ANSA) – ROMA, 20 APR – Nuova ordinanza del presidente della

Regione Lazio Nicola Zingaretti per “mettere in sicurezza la

gestione dei rifiuti del Comune di Roma e di altri territori del

Lazio, evitando interruzioni del servizio”. Ad annunciarlo

Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei

rifiuti. “Dopo l’accordo con l’Abruzzo – dice l’assessore –

abbiamo sottoscritto una nuova intesa per sette mesi con la

Regione Toscana per garantire il trattamento e lo smaltimento di

13.500 tonnellate di rifiuti raccolte da Ama, mentre i due Tmb

E.Giovi di Malagrotta potranno smaltire gli scarti prodotti in

un impianto nella provincia di Cesena-Forli’. (ANSA).



Fonte Ansa.it

