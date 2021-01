(ANSA) – PESCARA, 18 GEN – A causa dell’emergenza

sanitaria, quest’anno è stata organizzata una cerimonia sobria e

in forma privata per commemorare le vittime dell’hotel

Rigopiano: l’appuntamento è per oggi alle 15, a quattro anni dal

giorno in cui una valanga travolse e distrusse il resort di

Farindola (Pescara), provocando la morte di 29 persone.

Le celebrazioni prenderanno il via presso la fontana che si



