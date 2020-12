(ANSA) – ROMA, 13 DIC – La Questura di Latina nella serata

di ieri ha ricevuto segnalazione di una rissa in cui erano

coinvolti molti giovani a Gaeta (Latina). Le pattuglie sono

intervenute tempestivamente e alla vista delle Forze dell’ordine

i litiganti si sono dati alla fuga, disperdendosi nel dedalo

delle vie limitrofe. Successivamente sono stati identificati 18

giovani, di età compresa tra i 15 ed i

Advertisements

25 anni, tutti residentia Gaeta e in altri due Comuni della provincia, Formia e Fondi ,trovati nelle vie attigue ai luoghi degli scontri. Sono in corsoapprofondimenti investigativi da parte del Commissariato diGaeta per vagliare le posizioni di ognuno. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram