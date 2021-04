Rissa nella serata di sabtato Villa Borghese, al centro di Roma. Sarebbero stati coinvolti circa 20 ragazz. Un ragazzo sarebbe rimasto ferito al volto. La rissa tra giovani è scoppiata intorno alle 19. A dare l’allarme una passante.

Secondo quanto si è appreso, ci sarebbero un paio di ragazzi fermati per la rissa, la cui posizione è ora al vaglio. Sono in corso accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e chiarire se i protagonisti si siano dati appuntamento sui social o se tutto sia nato a villa Borghese.



Fonte Ansa.it

