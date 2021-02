(ANSA) – MILANO, 01 FEB – Avevano forse deciso di

festeggiare l’arrivo della zona gialla i 25 clienti di un

ristorante che ieri sera sono stati sorpresi all’interno di un

noto locale milanese a cenare tranquillamente come se non ci

fosse alcun divieto per la consumazione dei pasti. Tutti sono

stati sanzionati e rimandati a casa.

E’ accaduto intorno alle 22 in via Pietro Calvi, al



