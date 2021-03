di Alessandro Baglieri

“Grazie al Presidente Micciche e al Presidente Savona per l’attenzione dimostrata al settore”

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato, oggi, un articolo che assicura ristori al settore del noleggio con conducente determinato in 7 milioni di euro, che mitigano gli effetti del fermo dovuto alla crisi pandemica da Covid-19.

“Una boccata d’ossigeno importante a favore delle imprese del settore del noleggio con conducente attraverso i bus turistici”. Lo scrive Nicola Glorioso, consigliere dell’Associazione Bus Turistici Sicilia. L’imprenditore nel ringraziare il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il Presidente della Commissione Bilancio dell’Ars, Savona per l’attenzione dimostrata verso un settore già in ginocchio, ha poi spiegato che “è finalmente stata approvata la norma che stabilisce un sostegno per la categoria del noleggio con conducente e in particolare dei bus turistici.

Voglio ringraziare, a nome di tutti gli operatori del settore, queste persone che hanno lavorato per noi nella speranza di poter uscire presto da questo incubo pandemico.”

Addetto stampa

Alessandro Baglieri

