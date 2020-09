(ANSA) – FIRENZE, 05 SET – Ritrovate dai carabinieri del

nucleo tutela patrimonio culturale 134 opere del pittore

fiorentino Silvano Campeggi, noto come il grande cartellonista

di Hollywood, morto nell’agosto del 2018 all’età di 95 anni. Si

tratta di stampe, disegni e bozzetti originali di alcune delle

locandine di film da lui realizzate, che erano state rubate nel

2019 in occasione di alcuni furti avvenuti nella villa di Bagno

a Ripoli (Firenze) dove aveva vissuto con la famiglia. Lunedì 7

settembre la restituzione alla moglie Elena, all’interno della

Biblioteca Magliabechiana delle Gallerie degli Uffizi.

Silvano Campeggi, detto ‘Nano’, era nato il 23 gennaio 1923 a

Firenze. Dopo aver studiato all’istituto d’arte insieme a nomi

come Ottone Rosai e Ardengo Soffici, si trasferì prima a Roma e

poi negli Usa, quando la Metro-Goldwyn-Mayer lo scelse per

realizzare il manifesto di Via col Vento, al quale seguirono

oltre 3mila cartelloni. Lavorò per le più importanti case di

produzione americane, realizzando locandine di celebri pellicole

come Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Un americano a

Parigi, Colazione da Tiffany, West Side Story, La gatta sul

tetto che scotta, Vincitori e Vinti. Sua l’immagine dei quattro

cavalli bianchi su sfondo rosso del film Ben Hur. (ANSA).



