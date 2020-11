Tutto quello che è realmente accaduto e sta accadendo a livello globale con la Pandemia Covid-19, se si pensa all’incertezza sul futuro rispetto all’economia completamente disastrata, alle relazioni tra persone compromesse e sotto controllo ed alla prospettiva di vita di ognuno che dipende dal Vaccino Covid-19 (secondo quanto proclamato dall’OMS, congiuntamente ai Governi quale soluzione a livello Globale) sembra essere l’esatta riproduzione di uno dei tanti film di genere fantascientifico

e apocalittico di distruzione di masse dove appaiono esserci “cattivi” che operano con questa strategia per ottenere il dominio della terra.

Di fronte a tutto questo l’OMS non ha ancora comunicato in modo documentato, scientifico ed inconfutabile la VERITA’: su quali sono le cause che hanno scatenato questo Virus, da dove è partito, come si è diffuso e quale sia la sua effettiva origine. Se l’OMS non ha comunicato questa Verità, che fa conoscere le cause del Problema “Pandemia Covid – 19”, come ha fatto a stabilire che la soluzione, ad un problema di cui non si conoscono le cause, sia il Vaccino Covid- 19?

Uno dei maggiori promotori di storiche campagne contro i vaccini contenenti mercurio come sterilizzante e’, Robert F. Kennedy Jr. , nipote dell’ex presidente John F.Kennedy, che ha firmato un documentato atto d’accusa contro Bill Gates la sua ossessione vaccinista e la sua sete “di controllo dittatoriale sulla politica sanitaria globale” come si legge in questo articolo: http://gabriellafilippone.blogspot.com/2020/09/robert-kennedy-jr-e-anche-un-avvocato.html

“Grazie a una donazione di 1,2 miliardi di dollari e la promessa di sradicare la polio”, ricorda Kennedy jr. – , Gates ha preso il controllo del National Advisory Board (NAB) dell’India e ha imposto 50 vaccini contro la poliomielite (dai 5 che erano) a tutti i bambini prima dei 5 anni.

I medici indiani accusano la campagna Gates di aver causato una devastante epidemia di poliomielite che ha paralizzato 496.000 bambini tra il 2000 e il 2017. Nel 2017, il governo indiano ha terminato il regime di vaccini di Gates e sfrattato Gates e i suoi compari dal NAB. I tassi di paralisi della polio sono scesi precipitosamente.

Nel 2017 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dovuto riconoscere, con riluttanza, che l’esplosione mondiale di polio era “vaccine strain”; ossia era provocata dal ceppo contenuto nei vaccini – quindi dal programma vaccini sta di Gates.

“ Le epidemie più spaventose che si sono verificate in Congo, nelle Filippine e in Afghanistan sono tutte legate ai vaccini di Gates. Ancora nel 2018, ¾ dei casi di poliomielite globale provenivano dai vaccini di Gates”.

Ed in un nuovo messaggio ROBERT F.KENNEDY Jr richiama ancora l’attenzione di Gates per i vaccini e soprattutto per il vaccino COVID-19 e la sua pericolosita’.

“Vorrei richiamare con urgenza la vostra attenzione su importanti questioni relative alla prossima vaccinazione contro il Covid-19. Per la prima volta nella storia della vaccinazione, i cosiddetti vaccini a mRNA di nuova generazione intervengono direttamente nel materiale genetico del paziente e modificano così il materiale genetico individuale, che rappresenta la manipolazione genetica, cosa che è stata proibita e finora considerata criminale. Questo intervento può essere paragonato a quello degli alimenti geneticamente manipolati, anch’esso molto controverso.

Anche se i media e i politici al momento banalizzano il problema e chiedono anche irrimediabilmente che un nuovo tipo di vaccino torni alla normalità, questa vaccinazione è problematica in termini di salute, morale ed etica e anche in termini di danno genetico che, a differenza dei danni causati dai vaccini precedenti, sarà ora irreversibile e irreparabile.

Come ha detto il dottor Wolfgang Wodarg, un medico esperto: In realtà, questo “vaccino promettente” per la stragrande maggioranza delle persone è effettivamente vietato perché è una manipolazione genetica! “Il vaccino, sviluppato e approvato da Anthony Fauci e finanziato da Bill Gates, utilizzava la tecnologia sperimentale dell’mRNA. Tre delle 15 cavie umane (20%) hanno sperimentato un “evento avverso grave”. Nota: Messenger RNA o mRNA è l’acido ribonucleico che trasferisce il codice genetico dal DNA del nucleo cellulare a un ribosoma nel citoplasma, cioè quello che determina l’ordine in cui gli amminoacidi di una proteina si legheranno e funge da modello o standard per la sintesi di detta proteina

Cari pazienti, dopo un vaccino a mRNA senza precedenti, non sarete più in grado di trattare i sintomi del vaccino in modo complementare. I vaccinati dovranno convivere con le conseguenze, perché non potranno più essere curati semplicemente rimuovendo le tossine dal corpo umano, così come non si può curare una persona con un difetto genetico come la sindrome di Down, la sindrome di Klinefelter, la sindrome di Turner, la malattia arresto cardiaco genetico, emofilia, fibrosi cistica, sindrome di Rett, ecc.), perché il difetto genetico è per sempre! Questo significa chiaramente che: se un sintomo di vaccinazione si sviluppa dopo una vaccinazione con mRNA, né io né nessun altro terapista possiamo aiutarlo, perché il danno causato dalla vaccinazione sarà geneticamente irreversibile. Secondo me, questi nuovi vaccini rappresentano un crimine contro l’umanità che non è mai stato commesso in modo così eccezionale nella storia”.

Risorsa:Robert F. Kennedy, Jr. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr.)

Per quanto sopra, di fronte al silenzio da parte di chi dovrebbe dichiarare la Verità, si reputa opportuno, a questo punto, l’intervento della Magistratura grazie ad un “ESPOSTO Covid19” che dovrebbe essere presentato da ogni singola persona che ha sete di VERITA’, affinché si apra un fronte giudiziario di inchiesta finalizzato a stabilire, le cause di migliaia di decessi, danni gravissimi alle famiglie, danni economici gravi ed incalcolabili non solo alle famiglie ma all’intero tessuto imprenditoriale e lavorativo Italiano, una crisi economica “apocalittica” dagli effetti assolutamente irreversibili ed insanabili, disagi, limitazioni e divieti vari, rispetto all’esercizio ed alla inviolabilità di diritti sacri che hanno condotto al “distanziamento sociale ed al cambiamento della vita delle persone”.

di C.S.

Vaccino COVID19 = *DANNO GENETICO IRREVERSIBILE – UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ.

CHIARIMENTI IN MODO CHE LA POPOLAZIONE NON SIA PIÙ INGANNATA

https://www.maurizioblondet.it/robert-kennedy-jr-accusa-bill-gates/?fbclid=IwAR3UAnmNvl7nsEtJZEYHmhh_GelWowLE807pMbe4s8tXh2WU2ChGuqIUQL8

