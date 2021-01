La mamma di Roberta: “Voglio giustizia”

“Piange a dirotto e chiede giustizia la mamma di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni trovata morta ieri in un burrone a Caccamo. Seduta sul divano della sua abitazione non riesce a parlare. Le parole sono interrotte dalle lacrime, dai singhiozzi, da un dolore senza fine. Accanto a lei ci sono alcuni parenti e amici.

Secondo le indiscrezioni i ragazzi ieri

avrebbero trascorso la serata insieme ad amici in una villetta nella zona del ritrovamento. Indiscrezioni parlano di un litigio per gelosia ma su questo i carabinieri stanno cercando riscontri. Sulla vicenda c’è strettissimo riserbo da parte degli inquirenti. Trapela solo che con ogni probabilità la morte della ragazza è stata provocata e che quindi si tratta di un omicidio. Il corpo della ragazza è al Policlinico di Palermo, dove domani o mercoledì verrà fatta l’autopsia. Intanto la procura di Termini Imerese ha deciso di contestare il reato di omicidio al fidanzato della giovane,, che ieri mattina si è presentato nella caserma dei carabineri e ha fornito indicazioni precise per ritrovare il cadavere della giovane. Il sostituto procuratorehanno firmato il provvedimento di fermo per i reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere”.