Anche quest’anno si è tenuta una simulazione di intervento e ricerca dispersi nel

comprensorio sciistico Aremogna-Montepratello (AQ), che ha coinvolto un

equipaggio della Sezione Aerea di Pescara, intervenuto con un elicottero PH-139D,

e i tecnici della Stazione S.A.G.F. di Roccaraso. L’addestramento, sia teorico che pratico, rientra nel piano formativo delle componenti del Corpo specializzate nelle “Tecniche di Soccorso Alpino”, con l’obiettivo di implementarne le sinergie e di rendere sempre più efficace l’attività di soccorso congiunta in caso di calamità e/o eventi che possano comunque mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

Come realmente accade, l’attività è stata innescata dalla richiesta di intervento da

parte di un testimone e pervenuta per mezzo del 118. L’esercitazione si è svolta nelle

seguenti fasi: raccolta di informazioni dai presenti, invio della squadra di soccorso sul

luogo dell’evento con l’elicottero in dotazione alla Guardia di Finanza, sbarco del

personale attraverso un’operazione particolarmente complessa di hovering, ricerca in

sinergia con le unità cinofile, individuazione e recupero degli infortunati.

Le operazioni di trasporto e recupero dal sito dell’operazione sono state svolte

dall’equipaggio della Sezione Aerea di Pescara, che ha messo a disposizione un

elicottero PH-139D dotato di sofisticate strumentazioni utilizzate per le ricerche di

persone ed in grado di supportare, in uno scenario operativo integrato, il personale

S.A.G.F. impiegato nei diversi contesti emergenziali.

