(ANSA) – CAGLIARI, 25 LUG – “Chiediamo al Governo un sostegno

economico immediato per ristorare i danni e aiutare le comunità

colpite a ripartire. Scriverò al presidente Draghi per chiedere

anche che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione

per un grande progetto di riforestazione, che rimargini queste

terribili ferite”- Così il governatore sardo Christian Solinas

in merito al rogo nell’Oristanese. “Non è ancora possibile

effettuare una stima dei danni causati dagli incendi ancora in

corso nell’Oristanese, ma si tratta di un disastro senza

precedenti: 10mila ettari di vegetazione distrutti, aziende e

case bruciate, bestiame ucciso”, osserva. (ANSA).



Fonte Ansa.it