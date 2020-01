(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Il Campidoglio sta valutando di bloccare tutte le auto diesel, fino ad euro 6, per martedì 14. La decisione arriva per gli alti livelli inquinanti in città ma non sarà presa prima di domani. “Si continua a segnalare un superamento dei valori di PM 10”, spiega il Campidoglio. Per questo la sindaca ha firmato la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti anche oggi e domani, lunedì 13. Per martedì invece è allo studio lo stop anche per tutti i veicoli diesel. Nel frattempo il Campidoglio “invita i cittadini ad attuare una serie di azioni volte alla riduzione delle emissioni per contribuire a prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera”. L’amministrazione comunale invita a “optare per l’uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l’impiego dell’auto e dei veicoli privati a motore; usare in modo condiviso l’automobile (car pooling o car sharing); limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura dell’aria negli edifici”.



