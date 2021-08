(ANSA) – ROMA, 09 AGO – Ha aggredito la conducente di un

autobus di linea a Roma, rompendole una mano. E’ accaduto sabato

sera poco prima delle 22 in via Carlo Emery, in zona

Grottarossa, alla periferia Nord di Roma. A quanto ricostruito,

l’uomo avrebbe chiesto all’autista della linea 32 di accelerare

perché era in ritardo. A un suo rifiuto, le si è avvicinato e

l’ha presa a pugni. Sul posto i poliziotti delle Volanti.

La conducente del bus, che ha riportato una frattura alla mano,

ha avuto una prognosi di 30 giorni. L’aggressore, un 55enne con

precedenti, è stato denunciato dalla polizia per lesioni e

interruzione di pubblico servizio. (ANSA).



