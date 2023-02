Torino, 24 febbraio – Parte domani dal mercato di via Onorato Vigliani, con un calendario fitto di appuntamenti, la raccolta firme contro la presenza di insetti nel cibo. I banchetti toccheranno i principali mercati della città, dove sarà possibile anche tesserarsi al partito sovranista di Paragone.

“Ci parlano degli insetti con la scusa di un’alimentazione sostenibile, invece è semplicemente l’ennesimo attacco al settore agroalimentare italiano. – Afferma Matteo Rossino (Per l’Italia con Paragone) – L’Ue vorrebbe farci vivere di vini finti, carne sintetica e insetti, ma noi ci opporremo. Non gli permetteremo di affossare millenni di storia dei nostri territori. Vi aspetto ai gazebo per firmare e lanciare un messaggio forte e chiaro a Bruxelles: le nostre tradizioni non sono in vendita!”