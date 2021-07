(ANSA) – CAGLIARI, 23 LUG – Nonostante le campagne di

sensibilizzazione, i cartelloni informativi e gli spot,

proseguono i furti di sabbia e conchiglie dalle spiagge della

Sardegna. Undici i turisti multati nelle ultime settimane dai

funzionari dell’Agenzia delle dogane di Cagliari impegnati nei

controlli, insieme a Guardia di finanza e personale della

Sogaer, all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Nei bagagli dei viaggiatori provenienti da Roma, Bari, Milano,

Genova, Taranto e Arezzo, ma anche Berna, Madrid, Bucarest, sono

stati trovasti complessivamente 2,2 chili di sabbia contenuta in

bottiglie di plastica, 512 ciottoli di mare, 740 conchiglie e

una roccia.

Tutto era stato rubato dagli arenili di Villasimius, Costa Rei,

Perd’e Sali, Santa Margherita di Pula, Isola di San Pietro e

dalla spiaggia del Poetto di Cagliari.

Per i turisti, che hanno dichiarato di non conoscere la

normativa che vieta il prelievo di materiale dalle spiagge ,

sono scattate multe che possono raggiungere anche i 3mila euro.

(ANSA).



Fonte Ansa.it