(ANSA) – MILANO, 07 SET – Silvio Berlusconi, tramite la sua

difesa, ha depositato una richiesta di rinvio per motivi di

salute dell’udienza in calendario per domani del processo Ruby

ter. L’istanza di legittimo impedimento sarà valutata dai

giudici della settima sezione penale, presieduti da Marco

Tremolada. (ANSA).



Fonte Ansa.it