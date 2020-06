(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Ryanair accusa Lufthansa di fare cartello in Italia e ha fatto ricorso alla Commissione Europea affinché apra un’inchiesta sulla vicenda. In una video call con i giornalisti il direttore legale di Ryanair, Juliusz Komorek ha detto che Lufthansa con le sue controllate Austrian Airlines e Air Dolomiti, insieme ad altre tre compagnie, “potrebbe aver avviato delle trattative per fissare livelli minimi di prezzo” sui servizi in Italia.

La Commissione europea ha confermato di avere ricevuto il reclamo da parte di Ryanair circa il presunto cartello che riguarderebbe anche Alitalia. (ANSA).



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram