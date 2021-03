(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Satelliti, droni, sensori,

intelligenza artificiale e 5G. Ecco in pillole il progetto

sperimentale per la sicurezza e il controllo della pineta di

Castel Fusano. A presentarlo questa mattina la sindaca di Roma

Virginia Raggi, l’ad di Leonardo Alessandro Profumo, il

presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e

una dirigente di Esa. Raggi ha parlato di “un mix di

tecnologie all’avanguardia per

Advertisements

fotografare in tempo reale lasituazione di questa area sul litorale romano e interveniretempestivamente in caso di criticità. Lì dove non possonoarrivare gli occhi delle persone, arrivano quellidell’elettronica: dallo spazio e dal cielo – ha spiegato Raggi –. Preveniamo così incendi, sversamenti illeciti, accampamentiabusivi e restituiamo la Pineta di Castel Fusano ai cittadini,rendendola più sicura”. Per Profumo “consentire una gestioneintegrata delle informazioni può essere vitale, ad esempio perspegnere incendi. Un progetto del genere aiuta a capire come latecnologia possa aiutare la vita di tutti i giorni”. Non solo.Il numero uno di Leonardo ha sottolineato “la partnershippubblico-privato” che ha coinvolto “non sol la grande industriama anche una filiera di pmi. Roma ha importantissime sacche diknow how sull’aerospazio”, ha continuato. Saccoccia inveceha affermato che “il futuro è arrivato. È un lavoro checoinvolge le istituzioni e l’industria in tutte le sue forme.Agenzia spaziale italiana ed Esa uniscono le forze per mettere adisposizione le energie che vengono dallo spazio. Lo spazio nonè più così lontano nell’immaginario dei cittadini ma integratonelle attività di tutti i giorni”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram