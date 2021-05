(ANSA) – COMO, 02 MAG – Da una parte della piazza una

settantina di nostalgici fascisti in abbigliamento nero,

dall’altra alcune centinaia di manifestanti dell’Anpi e dei

sindacati. Si è svolta così, tra saluti romani da una parte, “Bella ciao” e slogan dall’altra questa mattina in piazza

Paracchini a Dongo, la commemorazione dei gerarchi fascisti

fucilati il 28 aprile del 1945, una cerimonia organizzata

dall’associazione Mario Nicollini di Como, autorizzata da

Questura e Prefettura e contro la quale si sono alzate molte

voci da parte dell’Anpi, dei sindacati e di politici di

sinistra.

Al di là del clima piuttosto, teso, tuttavia, non ci sono

stati incidenti. Più tardi, a Giulino di Mezzegra, più di cento

nostalgici hanno invece ricordato Benito Mussolini e Claretta

Petacci nel luogo in cui la storiografia ufficiale colloca la

loro fucilazione: il cancello di Villa Belmonte. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram