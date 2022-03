Nuovo incontro nella vertenza per il rinnovo del ccnl del’Aias tra la Ugl Salute, presente

con il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano, il Vicesegretario Carmelo Urzì e Giorgio

Venezia Rappresentante Sindacale Aziendale, e la parte datoriale. “La trattativa

prosegue – dichiarano congiuntamente Giuliano e Urzì – nel tentativo di trovare

finalmente un accordo che porti alla sottoscrizione del contratto che i lavoratori

attendono dal lontano 2012. È trascorso tanto tempo, troppo, e per questo abbiamo

chiesto all’Aias di accelerare i tempi per sederci nuovamente e arrivare finalmente alla

firma di un accordo giusto che riconosca agli operatori sanitari coinvolti gli adeguati

riconoscimenti economici e le tutele, i diritti, la dignità che questi lavoratori meritano.

Abbiamo concordato di proseguire il confronto subito dopo le festività pasquali”

concludono i sindacalisti.