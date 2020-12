(ANSA) – COSENZA, 10 DIC – Nuovo sit-in di protesta, questa

mattina, davanti la sede dell’Asp di Cosenza, da parte dei 41

lavoratori ex Obiettivo Lavoro. Prestano servizio negli ospedali

di San Giovanni in Fiore, Lungro, San Marco Argentano e

Castrovillari come Oss, infermieri e tecnici, e negli uffici

territoriali nei settori amministrativi da oltre 15 anni e dal

prossimo 31 dicembre saranno nuovi disoccupati, perché l’Azienda



