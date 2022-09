“Bisogna smetterla di giocare sulla pelle e sulle retribuzioni degli operatori della sanità

pubblica. La notizia dello slittamento della firma definitiva sul rinnovo del ccnl per nuovi

chiarimenti richiesti all’Aran dal Mef è l’ennesimo gesto irrispettoso nei confronti di quei

lavoratori prima chiamati eroi ed oggi, con l’opinione pubblica distratta dalle prossime elezioni

e da quanto avviene fuori dal nostro confine, nuovamente mortificati. Insomma, dopo il danno

ecco l’ulteriore beffa” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute. “Non

avevamo esitato a definire mancette – prosegue il sindacalista – gli aumenti che sono stati

riconosciuti ai circa 550mila lavoratori del comparto nel nuovo accordo. Oggi siamo a

constatare che, nonostante aumenti irrisori, pensare di vedere a breve le somme accreditate

rimane, almeno per ora, una chimera. Non ci stancheremo di ripetere che il nuovo SSN dovrà

essere fondato sugli operatori sanitari. Questo rallentamento all’applicazione del nuovo ccnl è

un nuovo rumoroso schiaffo alla loro dignità e al ruolo determinante svolto durante la lotta al

Covid. Non possiamo scordare le difficilissime condizioni in cui hanno prestato, con

professionalità e generosità, la loro opera mettendo a rischio la propria incolumità come

dimostrato dai tantissimi casi di professionisti contagiati e deceduti. La strada che deve portare

gli stipendi degli operatori sanitari in linea con la media europea, altra battaglia che la Ugl

Salute continua a combattere, è ancora ben lontana, così come i pochi euro che i lavoratori del

comparto hanno diritto di ricevere nel minore tempo possibile” conclude Giuliano.