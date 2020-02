(ANSA) – SANREMO, 07 FEB – “Credo che la polemica di tutte le femministe sul passo indietro sia stato un attacco non troppo giusto nei miei confronti. Tante donne sono state le prime a bullizzare e fare del maschilismo contro di me”. Lo ha detto la modella Francesca Sofia Novello, in conferenza stampa al Festival di Sanremo. “Devo ringraziare Rula. Mi ha detto: ‘fregatene, non devi dimostrare niente a nessuno’. Sul palco ho sentito tanto la sua forza di stare dalla parte delle donne”.

“Io salgo sul palco come Francesca Sofia Novello. Per questo Valentino – il suo fidanzato, il motociclista Valentino Rossi ndr – non ci sarà. E’ in Malesia a fare i test. ma anche fosse stato in Italia non lo avrei voluto qui per evitare che succedesse quello che è successo a Georgina, ovvero che l’attenzione fosse spostata su Ronaldo. Comunque lei si è presa il suo merito”. Lo ha detto Francesca Sofia Novello, in conferenza stampa al festival di Sanremo. (ANSA).



