(ANSA) – MILANO, 29 GEN – “Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Al Bano alla 70esima edizione di Sanremo il 4 Febbraio ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’ scritta con Cristiano Malgioglio. Il primo brano a trovarci d’accordo dopo 25 anni e che da il via al nuovo album omonimo”: lo ha detto all’ANSA Romina Power, in vista della sua partecipazione al Festival.

“E inoltre – aggiunge Romina Power – ci sarà una grande Sorpresa!!!”. (ANSA).



