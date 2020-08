Il Corpo Forestale fa sapere che le indagini vanno avanti anche su altri episodi che si stanno verificando nella provincia del Sud Sardegna e nell’Area Metropolitana di Cagliari.

“La polizia ambientale è indispensabile per interrompere i delitti d’incendio riducendo il numero dei roghi – si legge in una nota -. Resta imprescindibile l’attività di spegnimento che si avvale del contributo delle associazioni di protezione civile e delle Compagnie barracellari. Questo grave episodio non può macchiare l’operato di tante persone che offrono la propria esperienza e il proprio tempo per proteggere il territorio e la popolazione, anche a rischio della propria incolumità”.